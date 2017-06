Jogos da Juventude define grupos e elege Guaratuba para 2018

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

O congresso técnico da fase regional 1 dos Jogos da Juventude do Paraná foi realizado na tarde desta quarta-feira (21) no Iate Clube de Guaratuba.

A competição será disputada de 14 a 20 de julho em Guaratuba reunindo 19 municípios da região de Curitiba e Litoral.

Antes do sorteio dos grupos houve a eleição para a escolha da cidade-sede em 2018. Numa disputa com Fazenda Rio Grande, a vitória foi de Guaratuba por 14 a 5.

O sorteio dos grupos da edição 2017 foi coordenado por Marcos Schenberger, Leopoldo Henrique Vendrami e Jaqueline Sanches, da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo.

Os grupos definidos foram os seguintes:

Basquete Masculino

Grupo A: Guaratuba, Araucária, Campina Grande do Sul e São José dos Pinhais

Grupo B: Paranaguá, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pontal do Paraná

Futebol masculino

Grupo A: Campo Magro, Balsa Nova e Pinhais

Grupo B: Contenda, Campo Largo e Araucária

Grupo C: Pontal do Paraná, Curitiba e Campina Grande do Sul

Futsal feminino

Grupo A: Guaratuba, Campina Grande do Sul e Piên

Grupo B: Colombo, Campo Magro e Pontal do Paraná

Grupo C: Araucária, Paranaguá, Fazenda Rio Grande e Quatro Barras

Grupo D: Lapa, Antonina e Matinhos

Futsal masculino

Grupo A: Guaratuba, Antonina, Campo Magro e Rio Branco do Sul

Grupo B: Matinhos, Lapa e Campo Largo

Grupo C: Paranaguá, Piên e Araucária

Handebol feminino

Grupo A: Quatro Barras, Fazenda Rio Grande e Antonina

Grupo B: Araucária, Curitiba e Paranaguá

Handebol masculino

Grupo A: Guaratuba, Curitiba e Campina Grande do Sul

Grupo B: Paranaguá, Antonina, Araucária e Quatro Barras

Vôlei feminino

Grupo A: Guaratuba, Paranaguá e Campo Largo

Grupo B: Araucária, Piraquara e Matinhos

Vôlei masculino

Grupo A: Guaratuba, Paranaguá e Campo Largo

Grupo B: Campo Magro, Matinhos e Araucária

Grupo C: Pontal do Paraná, São José dos Pinhais e Campina Grande do Sul

Jairo Gomes / Seet

Comente esta notícia