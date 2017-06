Feirinha de Guaratuba volta no sábado prometendo mais variedade

A Feira de Produtos e Sabores de Guaratuba volta a acontecer pelos menos nos próximos quatro próximos sábados, na travessa Gratulino Freitas.

A feirinha estreou no sábado passado, dia 17. Apesar do pequeno número de barracas, animou feirantes e a organização. Eles decidiram repetir a dose pelo menos até o último sábado da Festa do Divino – que acontece entre os dias 7 e 16 de julho.

No decorrer destes dias, a secretária da Cultura e do Turismo, Elaine Fogaça Dias, vai avaliar, junto com os feirantes, a viabilidade de manter a feira todas as semanas ou uma vez por mês.

Na estreia apenas dois produtores rurais participaram, mas puderam dar uma mostra da qualidade dos produtos da agricultura orgânica com preços bem abaixo dos supermercados: banana, taiá, palmito pupunha, aipim, pupunha, limão e mimosa. Também teve barracas com pastel, café, bolos, conservas, molhos, pão caseiro, filé de peixe, edes de pesca, orquídeas, doce palha italiana e pamonha.

Para as próximas edições, os agricultores prometeram trazer outras variedades de legumes e verduras: alface, tomate, couve-flor, beterraba, repolho, cebolinha, salsinha e outros produtos.

Vale a pena conferir.

Feira de Produtos e Sabores de Guaratuba

Travessa Gratulino Freitas, Centro – no acesso à Praça dos Namorados, ao lado da Vitória Eletromóveis

Comente esta notícia