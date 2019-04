Dois cursos da UFPR no Litoral atingem nota máxima

O curso de Gestão de Turismo, em Matinhos, e o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, em Pontal do Paraná, alcançaram nota máxima (5) na avaliação de renovação de reconhecimento dos cursos do Ministério da Educação (MEC).

A avaliação do MEC leva em conta a organização didático-pedagógica; o corpo docente e a infraestrutura associada ao curso. As notas são atribuídas em uma escada de 1 a 5.

Criado em 2009, o curso de Gestão de Turismo, do Setor Litoral, no balneário de Caiobá, desenvolve atividades voltadas para o ensino, pesquisa e extensão. DE acordo com a Universidade, os alunos são qualificados para o mundo do trabalho, compromissados como agentes promotores de desenvolvimento local e habilitados para planejar e gerenciar produtos e serviços sustentáveis, nos setores público, privado e instituições do terceiro setor.

Já o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, do Centro de Estudos do Mar, no balneário de Pontal do Paraná, foi criado em 2015, em substituuição ao curos de Aquicultura, que começou em 2009. Ele forma profissionais voltados para desempenhar a função técnica nas áreas de planejamento e projetos de saneamento (drenagem urbana, abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos), bem como nas áreas de avaliação, planejamento e controle das atividades antrópicas que interferem de forma positiva e negativa no solo, na água e no ar.