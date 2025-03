20ª Aifa volta ao bairro São Vicente com demolições de construções irregulares e uma prisão

Fotos: PF/ Divulgação

A Polícia Federal (PF) informa a realização da 20ª fase da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa) nesta terça-feira (25), em Paranaguá, com a participação de diversos órgãos.

A Aifa atua contra a ocupação irregular em áreas de proteção ambiental e a degradação dos manguezais da região. De acordo com a PF, a baixada do bairro São Vicente já havia sido alvo de uma fase anterior da Operação Aifa, porém, foi constatada a necessidade de uma nova intervenção no local para verificar construções que não foram abordadas anteriormente, além de proceder à remoção de entulhos e aterros que ainda persistiam em algumas áreas.

De acordo com a PF, pela manhã haviam sido demolidas 6 construções irregulares inabitadas e removidos por volta de 10 caminhões de entulhos, “contribuindo para a recuperação ambiental da área”. A Polícia Federal também informou que foi cumprido um mandado de prisão em aberto de um dos moradores da região.

A ação ocorreu em conjunto com diversos órgãos: Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Batalhão de Polícia Ambiental, 9º Batalhão da PM, Guarda Civil Municipal, IAT (Instituto da Água e Terra) além das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras, Assistência Social, Urbanismo e Segurança Pública de Paranaguá.