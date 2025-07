Exposição “Caminhos do Encantamento” apresenta figurinos feitos de materiais recicláveis

Fotos: Diego Cagnato / Divulgação

A exposição “Caminhos do Encantamento” estreou nesta quinta-feira (3) em Paranaguá, a Casa Monsenhor Celso, onde ficará aberta ao público até 29 de julho.

A mostra traz figurinos incríveis criados a partir de materiais reciclados pelo artista visual Gustavo Krelling. Antes de chegar ao novo destino, a mostra passou pelo Teatro Guaíra, na capital paranaense, em julho de 2021, e pela Luka Art Gallery, que funciona dentro do Castelo Biester, em Portugal, na cidade de Sintra.

A proposta da exposição “Caminhos do Encantamento”, que faz parte da programação oficial do festival de teatro infantil “Era uma vez, eram duas… Eram três”, é proporcionar uma imersão no universo mágico dos contos de fadas a partir da recriação de figurinos de personagens clássicos da literatura infantil, como João e o Pé de Feijão, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.

“As peças dessa exposição são uma grande brincadeira de ressignificação de materiais e uma permissão para invenção de infinitas possibilidades. A Chapeuzinho Vermelho, que vai levar doces na vovozinha – como na canção de Braguinha – aparece com um traje todo feito de embalagens de doces na cor vermelha. A Bruxa, de João e Maria, que atraia as crianças para dentro de sua casa de doces, aparece com um colar feito de colheres de pau, mangas e avental feitos com papel de bala e cabelo de palha de vassoura”, destaca Gustavo Krelling.

Com foco na sustentabilidade, os figurinos foram desenhados em croquis e confeccionados a partir de materiais recicláveis, como mangueiras de jardim, sacos de lixo, embalagens de alimentos, rolos de papel higiênico, garrafas PET e plásticos diversos. A exposição convida o público de todas as idades a revisitar histórias conhecidas com um novo olhar, que une impacto visual, criatividade e reflexão sobre o consumo e o meio ambiente.

Após dezenas de trabalhos entre figurinos para musicais, performances, óperas e exposições, Gustavo tem em sua bagagem um repertório único e tem como foco arriscar em dialogar com a indumentária através de materiais alternativos de reuso. “Meu compromisso estético é para que o público entre no universo fantástico das personagens. Os visitantes podem esperar um momento de encantamento e descoberta de inúmeras possibilidades dos materiais, além de encontrarem alguns dos personagens favoritos de seus contos de fadas”, revela o artista.

Ao todo, serão cinco figurinos em exibição, incluindo uma criação inédita: o da Pequena Sereia, confeccionado especialmente para a temporada portuguesa da mostra. As demais peças representam o pé de feijão gigante, a bruxa dos doces, a fada-madrinha e a Chapeuzinho Vermelho.

Sobre o artista

Gustavo Krelling, de 35 anos, é artista visual, figurinista e aderecista. Atuou por mais de uma década na preparação de escolas de samba do Rio de Janeiro e assinou figurinos para espetáculos de teatro, óperas e musicais. Em 2021, venceu o Rio Webfest na categoria de melhor websérie educacional brasileira, com “O Fantástico Ateliê do Gu”, em parceria com o diretor Jorge Farjalla. Atualmente, é um dos proprietários da marca curitibana Tutu Ateliê de Sapatilhas, especializada em sapatos artesanais.

A mostra “Caminhos do Encantamento” ficará em cartaz entre os dias 3 e 29 de julho, na Casa Monsenhor Celso, em Paranaguá (PR). Os trabalhos poderão ser visitados gratuitamente de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h.