Adriano Ramos anuncia cerca de 50 atrações em 3 festas de Paranaguá para fomentar economia

A Prefeitura de Paranaguá anunciou nesta quarta-feira (2) que terá aproximadamente 50 atrações musicais, com artistas locais e shows nacionais em três grandes festas em julho e agosto. Também informou que 80% dos custos dos artistas serão bancados pela iniciativa privada.

Em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito Adriano Ramos, vice-prefeita Fabiana Parro e secretários municipais confirmaram o retorno do tradicional Paranaguá Motos (Encontro Internacional de Motociclistas), além da realização da Festa da Tainha e as comemorações dos 377 anos do município.

Os eventos acontecerão em sequência, formando um calendário festivo que pretende “atrair milhares de turistas, gerar empregos temporários e impulsionar o faturamento de comerciantes, ambulantes, bares, restaurantes e hotéis, além de promover os artistas locais”.

A 13ª Festa da Tainha de Paranaguá, de 11 a 20 de julho, terá shows nacionais do grupo de samba e pagode Sambô e da dupla Thaeme & Thiago, além de apresentações de fandango, valorizando a culinária e a cultura caiçara.

De 25 a 29 de julho, acontecem as festividades do aniversário de 377 anos de Paranaguá, com atrações como: Só Pra Contrariar, Raça Negra, Humberto & Ronaldo, Ballet Bolshoi e a cantora gospel Eyshila.

Em agosto, de 1 a 3, o Paranaguá Motos volta a ser realizado após 6 anos. Será a 20ª edição com destaque para o show da banda Tihuana, no sábado (2). A praça de alimentação será mantida ativa durante toda a sequência de festas, garantindo mais dias de trabalho e renda para os profissionais.

Adriano Ramos afirmou que 80% dos custos com atrações musicais estão sendo custeados pela iniciativa privada, por meio de parcerias com empresas locais e patrocinadores. A parte estrutural conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Paraná. “Além de fomentar o turismo e valorizar os artistas locais, nossa gestão está comprometida em promover eventos com responsabilidade e custo reduzido ao poder público, ao mesmo tempo em que geramos oportunidades reais de renda para a população”, afirmou o prefeito.

De acordo com a adminstração. a realização dos eventos também coincide com a conclusão de importantes obras no entorno da rodoviária e na ladeira da Catedral, facilitando o acesso ao Centro Histórico, onde a programação será concentrada.

Outros detalhes da programação e atrações extras serão divulgados em breve pela Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalistas: Kaike Mello e Alexandre Motta