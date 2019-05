PM prende dois suspeitos no Coroados por venda de munição e tráfico

A Polícia Militar prendeu um comerciante suspeito de vender munição em sua distribuidora de bebidas no bairro Coroados. Junto foi preso um suspeito de tráfico.

DE acordo com a PM, E.S.P. e A.A.S. foram presos por volta das 15h30, na rua Minas Gerais, mais movimentada do bairro, depois d euma investigaçao feita pela equipe velada. Com eles foram apreendidas 24 munições calibre 38.

“Na coleta de informações junto ao vendedor das munições, a equipe PM acabou fazendo a apreensão da quantia de R$ 280,00, 265 pedras de crack, 60 pinos de cocaína e 64 buchas de cocaína, e ainda 26 buchas de maconha, todas embaladas e prontas para o consumo”, informou a PM.



Foragido – Perto das 23h, a PM prendeu Y.K.K.F, procurado pela Justiça. A prisão aconteceu na av. 29 de Abril, no Centro de Guaratuba, quando os policiais abordaram e conferiram os documentos de um grupo de cinco pessoas que haviam despertado suspeita.

Fonte: 3ª Cia da PM