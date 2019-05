Escolas e CMEIs da Prefeitura recebem crianças da creche que fechou em Guaratuba

Escolas e centros de educação infantil do município começam a receber as crianças que eram atendidas pela creche da Associação Criança Feliz. A instituição privada encerrou suas atividades na sexta-feira (17). As informações são da Prefeitura e foram divulgadas no site oficial do Município.

No último dia 10, representantes da Associação explicaram a decisão ao prefeito Roberto Justus. Das 59 crianças que atendia, 52 têm idade para irem às escolas e 7 para as CMEIs. O prefeito determinou que fossem tomadas as providências que estivessem ao alcance da administração para incluir as crianças na rede municipal.

O maior número de crianças ficará na Escola Municipal Vereador Heinz Wittitz, no bairro Canela. Para receber os novos alunos, a diretora Denise Maria Correa e sua equipe fizeram um remanejamento de salas, diminuindo o espaço para a administração. Com isso, foram liberadas duas salas de aula.

Nesta segunda-feira (20), o prefeito e a secretária de Educação, Cátia Regina Silvano, acompanhou a recepção dos novos alunos no Heinz. Já estão confirmados 28 alunos nesta escola, mas devem chegar mais 4.

Outros 10 alunos vão para a Escola Municipal Moises Lupion (Centro), 7 no Plácido e Silva (Brejatuba) e 3 no Adolpho Vercesi (Piçarras).

Das crianças menores, 3 ficarão no CMEI Silmara Farias de Souza, 2 no CMEI Pingo de Gente e 2 no CMEI Raio do Sol, todas nas proximidades da creche que fechou.

