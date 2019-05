Entidade anuncia fechamento da Creche Criança Feliz

Reprodução / Facebook da Associação

A Associação Criança Feliz vai encerrar, nesta sexta-feira (17), as atividades da creche que vinha mantendo com apoio de empresários e da Prefeitura de Guaratuba.

A instituição é conhecida pelo nome de uma das empresas que a apoiam: “Creche Baía Azul”, em referência à rede local de supermercados. Eram atendidas 59 crianças.

O motivo do fechamento é uma condenação na Justiça do Trabalho que pode provocar o bloqueio das contas. Por causa disso, a Associação rompeu unilateralmente o convênio com o Município, que repassava R$ 13 mil por mês para a instituição.

Na semana passada, membros da associação foram explicar a situação ao prefeito Roberto Justus. Gabriela Fernandes, um das representantes da entidade, explicou ao Correio do Litoral que a creche tem recebido o apoio necessário do Município. “Agradecemos o prefeito Roberto Justus, a população que nos apoiou e o nosso presidente, senhor Paulo Pestana, pelos 10 anos que lutou para manter a creche funcionando”, disse.

Sobre a reunião, o prefeito informou pelas redes sociais que “dará todo o suporte que estiver ao seu alcance, pelo tempo que for necessário, até que todas as crianças sejam incluídas na rede municipal”. Das 59 crianças da creche, sete tem menso de cinco anos e teriam que ir para os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e 52 têm cinco anos, idade para serem matriculadas nas escolas municipais.