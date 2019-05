Ratinho pede dinheiro do governo federal para engorda de Matinhos

O governador Ratinho Júnior e o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, apresentaram ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o projeto executivo de microdrenagem, drenagem e engorda (aumento da faixa de areia) da orla de Matinhos. O encontro aconteceu nesta terça-feira (21), em Brasília.

“A realização do projeto exige várias obras de proteção costeira, revitalização e urbanização, mas é viável e necessária. Entregamos ao ministro o projeto executivo e reivindicamos o repasse de recursos para viabilizar a obra”, disse o secretário.

Nunes lembra que no Brasil houve várias experiências de sucesso de alargamento da faixa de areia de praias. O caso mais bem-sucedido no é o da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. “No final dos anos 60 e início dos anos 70 foi feito o aumento da faixa de areia e o problema desapareceu. O mesmo aconteceu em Piçarras, em Santa Catarina. Acredito que a obra resolverá o problema em Matinhos de forma definitiva”, diz Márcio Nunes.

ACÕES – As intervenções propostas consistem na colocação de estruturas semirrígidas implantadas no canal da Avenida Paraná, no desemboque do rio Matinhos e no balneário de Saint Etienne, no espigão ao Norte da Praia Brava, nos headlands (estruturas de pedras para reter a areia) localizados nos balneários Riviera e Saint Etienne. Também está prevista a colocação de estrutura flexível por meio da reposição de areia (engordamento artificial) proveniente de jazida na plataforma submarina.

Também participaram da reunião o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Fonte: ANPr