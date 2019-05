Campanha em Guaratuba tem atividades para crianças na Praça Central

A Prefeitura de Guaratuba realizará na tarde deste domingo (26), na Praça Central, a ação “Juntos Somos +” que terá como tema “Na Onda do Trânsito Seguro”, em alusão ao Maio Amarelo. A ação das 14h às 17h.

O mês de maio é dedicado a campanha nacional por um trânsito mais seguro chamada de Maio Amarelo.

A tarde na Praça Central terá recreação para as crianças, oficinas, atividades de conscientização, premiação do concurso de redação, pipoca, algodão doce e participação da super-heroína do Detran.

O evento está sendo realizado pela Prefeitura de Guaratuba, secretarias municipais da Segurança Pública, da Educação, da Saúde, do Bem Estar e Promoção Social, Turismo, Administração, Meio Ambiente, Esporte, e 99 º Ciretran/ Detran-PR, com apoio da Polícia Militar do Paraná e Magistério do Colégio Gratulino de Freitas.

Concurso de Redação

Junto com a ação está sendo lançado o Concurso de Redação “Guaratuba na Onda do Trânsito Seguro” para os 5º anos das escolas municipais. O objetivo é levar o Maio Amarelo para as escolas pensando na educação sobre o trânsito para as crianças e sensibilizando pais.