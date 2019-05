Caminhoneiro sofre batida e “segura” caminhão incendiado até área de escape

Um caminhoneiro sofreu um choque na traseira do seu caminhão e conseguiu chegar a área de escape na BR-376 trazendo consigo o outro caminhão que havia pegado fogo. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (27), dentro do município de Guaratuba.

Reduzindo a velocidade, o motorista percorreu quatro quilômetros, antes de parar na área de brita. Ele não se feriu. O motorista do caminhão incendiado morreu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), caminhão que bateu carregavacimento e o outro transportava fraldas. O congestionamento na descida da serra foi de vários quilômetros na descida da Serra do Mar.