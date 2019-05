Aviso de mau tempo no Litoral

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta para ventos de até 60 km/h (33 nós) no Litoral do Paraná entre a manhã de quinta-feira (30) e a manhã de sexta-feira (31).

O vento soprará na Nordeste a Norte rondando para Noroeste a Sudoeste e abranger todo o litoral entre o norte do Cabo de Santa Marta (SC) e o sul de Cabo Frio (RJ).

Ao sul do Cabo de Santa Marta e Rio Grande, os ventos poderão alcançar 75 km/h (40 nós). Na costa entre as cidades de Mostardas (RS) e Florianópolis (SC), poderão ocorrer ressacas com ondas entre 2,5 metros e 3 metros da noite de quinta até a noite de sexta.