Prefeitura de Guaratuba contrata 16 profissionais para a Saúde

A Prefeitura de Guaratuba realiza Processo Seletivo Simplificado para contratar 16 profissionais na área de saúde.

As remunerações vão de R$ 998,00, acrescida de 20 % de adicional de insalubridade, a R$ 4.518,37, mais 20%.

As inscrições começam nesta terça-feira, dia 4, e vão até o dia 14 de junho. Devem ser feitas pessoalmente, nos dias úteis das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, na Secretaria Municipal da

Saúde, na av. Ponta Grossa, 330, Centro. Não será cobrada taxa de inscrição.

As vagas são para psicólogo (2), enfermeiro (2), técnico em enfermagem (7), agente comunitário de saúde (3), cozinheiro hospitalar (1) e lavador e passador de roupas hospitalar (1).

O Processo Seletivo preencherá as vagas existentes as que vierem a surgir, de forma temporária, por tempo determinado.

Confira mais detalhes no edital aqui e no Jornal Oficial do Município nº 598, desta segunda-feira, 3/6/2019