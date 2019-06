Consulta pública sobre licitação do ferryboat continua na Internet

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) realizou na noite desta terça-feira (18), na Câmara Vereadores de Guaratuba, uma audiência pública sobre a nova licitação do serviço de travessia da baía por ferryboat. A Prefeitura Municipal apoiou na divulgação do evento.

Cerca de 30 pessoas participaram da reunião. Rodrigo Lopes de Assis, advogado do DER, e Rui Assad, coordenador técnico do órgão estadual, apresentaram os prazos do processo de licitação e algumas mudanças que o governo pretende fazer no contrato.

A intenção é lançar o edital de licitação entre setembro e outubro deste ano e assinar o contrato da nova concessão em abril de 2020, quando vence a prorrogação por um ano que foi feita com a concessionária atual. A nova concessão será de 10 anos e a escolha se fará pela oferta de menor tarifa.

Entre as novidades, o governo pretende exigir mais segurança nas embarcações contra quedas de veículos, revitalização das áreas de embarque, maior acessibilidade em todos os locais e construção de um bicicletário e de novas bilheterias. Será exigida a colocação de uma barreira flutuante para contenção no caso de vazamento de óleo no abastecimento das embarcações.

A empresa vencedora terá de disponibilizar 3 embarcações, que vão se somar aos 3 ferryboats que pertencem ao DER. O prazo para a travessia deverá ser de 22 minutos na alta temporada e de 32 minutos no restante do ano.

Um dos pontos ainda não definidos será a abrangência da isenção para os moradores de Guaratuba, o que foi um dos assuntos mais questionados durante a audiência pública.

A consulta pública em Guaratuba continua na Internet através de perguntas e sugestões que podem ser feitas pelo e-mail dop@der.pr.gov.br .

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba – Imagens: DER