Litoral terá Jogos de Aventura e Natureza em agosto

Na quinta-feira (27), os secretários municipais do Litoral participaram de um encontro em Matinhos com os coordenadores dos Jogos de Aventura e Natureza.

Organizada pelo governo estadual, os Jogos acontecerão de 9 a 18 de agosto nos municípios do Litoral com atividades esportivas ligadas à natureza, ocupando espaços esportivos e turísticos, atividades de orientação a fim de proporcionar experiência para toda a comunidade.

Na reunião, a equipe da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte acertou detalhes do evento e a colaboração das prefeituras. Estiveram ministrando as informações os coordenadores dos jogos, Tiago Campos e Marcos Aurélio Schemberger, Rogério Riva, assessor de esporte, Ilson Roden, assessor jurídico e Luiz Henrique Santos, assessor de operações.

Haverá competição nas seguintes modalidades: ciclismo (montain bike), body boarding, paraquedismo, beach soccer, canoagem, vôlei de praia, atletismo, corrida, iatismo, slackline, beach handebol, skate, futevôlei, surf, triathlon.

Também haverá oficinas e atividades abertas para a comunidade de escalada com tirolesa, simulador de parapente, balonismo, slackline, canoa havaina, stand up paddle, beach tênis, rugby, skate, corrida rústica, ciclo turismo e wakeboard.

Fonte e imagem Prefeitura de Guaratuba