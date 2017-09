Patrulha do Sossego aborda 278 pessoas em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

A Patrulha do Sossego atuou nas praias até a madrugada de domingo (10) para coibir o som alto e outras pertubações durante o feriado prolongado. Foram recolhidos dezenas de equipamentos de som de residências e automóveis.

Entre as 21h de sábado e as 4h de domingo, somente em Guaratuba foram atendidas 29 chamados pelo telefone do Centro de Emergências (190).

Nas duas noites de atuação, desde as 19h de sexta, foram lavrados 24 termos circunstanciados de infração penal.

Foram abordadas 278 pessoas, feitos 32 autos de infração e recolhidos cinco veículos ao pátio do quartel da Polícia Militar.

A grande maioria de ocorrências de perturbação do sossego foi no Centro, seguida pelo balneário Coroados, com quatro situações nas duas noites.

O trabalho faz parte da faz parte da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) e aconteceu também em Matinhos e Pontal do Paraná.

Com informações e imagens da Aifu e Secretaria de Segurança Pública de Guaratuba

