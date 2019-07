Prefeitura de Guaratuba explica que não comprou poncã a R$ 7,50

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, gravou um vídeo para responder uma postagem do vereador Itamar Júnior de que a Prefeitura teria comprado a fruta poncã (ou ponkan) a R$ 7,50 o quilo.

“A Prefeitura nunca comprou poncã a R$ 7,50”, disse o prefeito, que cobrou que o vereador “esclarecesse o que estava fazendo em um cassino clandestino quando a Polícia te prendeu e levou para Delegacia” e também lembrou uma declaração do vereador muito divulgada nas redes sociais de “o professor é o culpado pela corrupção dos vereadores”. Leia a postagem e assista o vídeo.



Sobre o preço de R$ 7,50 o Kg da fruta em uma ata de registro de preço, o Correio do Litoral conversou com o diretor-geral da Procuradoria do Município, Ricardo Godoy. O procurador explica que “o sistema de registro de preços (SRP) é uma forma de garantir o fornecimento de bens e serviços, mas não obriga o Poder Público a comprar pelo preço apresentado”.

O diretor informa que o SRP, foi precedido de ampla pesquisa de mercado e que, no caso do Pregão Eletrônico 15/2019, foram encaminhados vários pedidos de cotação, sendo respondido por uma empresa de fora e por duas empresas locais. “O valor de R$ 7,50 o kg corresponde a média das cotações encaminhadas pelas empresas no mês de janeiro/2019. De qualquer forma, não compramos por esse valor”, reforça.

As empresas que cotaram a poncã foram os supermercados Baía Azul e Brasão, de Guaratuba, que cotaram a R$ 7,50, e a empresa Mercitta, de Curitiba, a R$ 7,00. Os valores são de janeiro.

A servidora municipal Juliane Mendonça, responsável pelas compras da Secretaria de Saúde, esclarece que os alimentos vem sendo adquiridos na medida da necessidade e com valores condizentes com os praticados no mercado. “Não foi comprada nenhum poncã por R$ 7,50 o quilo, aliás, não compramos poncã por esse registro”.

Todas as informações do Pregão Eletrônico 15/2019 estão disponíveis no Portal da Transparência do Município de Guaratuba.