PF cumpre mandados de prisão em Guaratuba e Matinhos

A Polícia Federal está cumprindo nesta manhã de sexta-feira (15), a Operação Duas-caras com uma prisão e uma condução coercitiva em Guaratuba e mais uma condução coercitiva em Matinhos.

O alvo é um grupo especializado na prática de diversos crimes contra a Caixa Econômica Federal – , entre eles furto qualificado, estelionato qualificado, peculato, uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa.

Cerca de 150 Policiais Federais estão cumprindo 56 mandados judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária, 6 mandados de sequestro de bens e 1 mandado de suspensão do exercício da função pública por equiparação, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba.

A Polícia Federal durante a investigação identificou um grupo criminoso estruturado e organizado na prática de ações criminosas contra a Caixa Econômica Federal que contava com atuação ativa de um funcionário do próprio banco.

O funcionário suspeito pesquisava e identificava contas poupança de clientes do banco com grandes saldos e que não apresentava histórico de retiradas, repassando os dados dos clientes ao líder do grupo criminoso investigado.

Com os dados dos clientes em mãos, o líder do grupo solicitava a elaboração de documentos falsos, complementando os demais dados necessários com outros participantes do grupo, que geralmente possuíam acesso a banco de dados, em razão de suas profissões.

Os investigados entravam em contato com a central de cartões da Caixa e, se passando pelos clientes, informavam a “falsa” perda do cartão bancário, fato que gerava um novo envio de cartão.

Os cartões eram retirados nos centros de distribuição dos Correios com uso de documentos falsos, e se iniciava a série de saques nos caixas eletrônicos, compras na modalidade débito e saques e transferências na boca do caixa, até que o dinheiro nas contas se esgotasse ou que o crime fosse descoberto.

O nome da operação é uma referência a atuação do funcionário da Caixa investigado, que “age de um jeito ou de outro dependendo com quem está”, o que torna a pessoa conhecida por ser duas-caras.

Locais de cumprimento dos mandados

PARANÁ

– Curitiba:

14 mandados de busca e apreensão

03 mandados de prisão preventiva

05 mandados de prisão temporária

08 mandados de condução coercitiva

03 mandados de sequestro de bens

01 mandado de suspensão de exercício da função pública por equiparação.

– Colombo:

01 mandado de busca e apreensão

01 mandado de prisão preventiva

01 mandado de sequestro de bens

– Fazenda Rio Grande:

01 mandado de busca e apreensão

01 mandado de prisão temporária

– Almirante Tamandaré

01 mandado de busca e apreensão

01 mandado de condução coercitiva

– São José dos Pinhais

01 mandado de busca e apreensão

– Matinhos

01 mandado de busca e apreensão

01 mandado de condução coercitiva

– Guaratuba

01 mandado de busca e apreensão

01 mandado de prisão preventiva

01 mandado de condução coercitiva

SANTA CATARINA

– Palhoça

01 mandado de busca e apreensão

PARAÍBA

– João Pessoa

02 mandados de busca e apreensão

01 mandado de prisão preventiva

01 mandado de condução coercitiva

