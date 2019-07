Guaratuba tem as contas de 2017 aprovadas pelo TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou as contas do município de Guaratuba referente ao exercício de 2017. A aprovação já havia sido definida na análise técnica e foi confirmada por unanimidade na sessão da 1ª Câmara do TCE, realizada na tarde desta segunda-feira (8).

É a primeira vez em Guaratuba que um gestor tem suas contas aprovadas durante o mandato. As contas se referem ao primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Justus.

O prefeito comemorou o feito ao lado da equipe da Secretaria de Finanças (Contabilidade, Tesouraria e Controladoria) e gravou um vídeo de agradecimento aos servidores. Além da lisura nos contratos e gastos públicos, a aprovação das contas em prazo recorde se deve à qualidade técnica da equipe nas informações que são prestadas ao Tribunal de Contas.

Técnicos, auditores e conselheiros analisam milhares de documentos sobre os 20 itens da prestação de contas. O município tem de obedecer diversos dispositivos legais em relação às finanças e comprovar que os está cumprindo. Entre as exigências, algumas são constitucionais, como os gastos mínimos de 25% em Educação – foi de 25,15% – e de 15% em Saúde – foi mais que o dobro: 30,71%.