Guaratuba recebe novo profissional do “Mais Médicos”

O Governo do Paraná fez uma solenidade, nesta quarta-feira (10), em Curitiba, para receber os profissionais do programa Mais Médicos que estão chegando ao Estado. São 456 médicos para 189 municípios.

Em Guaratuba, o novo médico do programa, o dr. Rafael Jobim da Silva, foi recebido pelo prefeito Roberto Justus. Natural de Santa Rosa (RS), o médico já está atendendo na UBS Cohapar. O prefeito deu as boas-vindas, falou da boa estrutura da Saúde do Município e da importância dos bons profissionais para um atendimento humanizado.

O secretário municipal de Saúde, Gabriel Modesto, foi a Curitiba para participar do evento e comemorou o fato de o governo federal ter confirmado que vai continuar investindo no programa, “que é muito importante para Guaratuba”, disse. “Possuímos sete vagas para o programa, cujo reforço é fundamental para garantia de atendimento nas Unidades de Saúde”, disse.

Guaratuba tem hoje seis profissionais do Mais Médicos atuando. Gabriel Modesto explica que a sétima vaga deverá ser preenchida no novo edital do programa aberto nesta segunda-feira (8) para médicos brasileiros formados no exterior e o resultado deverá ser conhecido no mês de setembro.