Nova Ponte do Cubatão é aberta ao tráfego

A nova ponte sobre o rio Cubatão foi aberta ao tráfego na manhã desta terça-feira (16). O prefeito Roberto Justus e o agricultor João Stolf fizeram simbolicamente a primeira travessia com a caminhonete do bananicultor.

As obras nas duas cabeceiras da ponte continuam e a inauguração deverá acontecer no mês de agosto. A ponte antiga foi fechada ao tráfego e depois será desmontada. O pioneiro João Stolf, de 68 anos, conta que a ponte antiga, toda de madeira, foi inaugurada em janeiro de 1991 – completou, portanto, 28 anos. No piso foram usadas madeiras mortas retiradas da mata com autorização do IAP. Foi construída pelos produtores e precisou ser parcialmente reconstruída na grande enxurrada de março de 2011.

A nova ponte tem pilares de concreto e estrutura de aço com 67 metros de comprimento por 4 metros de largura. O piso (tabuleiro) é de madeira de lei plantada (jatobá) com espessura de 7cm.

A abertura da ponte contou com a presença de diversos secretários municipais e foi acompanhada pelos vereadores Maria Batista, Mordecai de Oliveira e Gabriel Nunes e o suplente Alaor do Cubatão. O prefeito e os vereadores destacaram a participação decisiva do deputado Nelson Justus para conseguir os recursos do Estado para a nova ponte.