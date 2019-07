Confira a programação completa dos Jogos de Aventura e Natureza

A Abertura dos Jogos de Aventura e Natureza será em Matinhos, em um evento na tarde do dia 10 de agosto, em frente a rotatória. A primeira prova acontece um dia antes (sexta, 9), o mountain bike, em Pontal do Paraná, que prossegue na manhã do sábado (10), em Guaratuba (onde a data tinha sido alterada para o dia 18).

No Paraná, serão disputadas cinco fases, em 26 cidades de 3 regiões. Os jogos voltam para a região na quarta fase, entre os dias 19 e 27 de outubro. (com informações do Jornal de Guaratuba)