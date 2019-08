SPU apresenta nova política e proposta de parcerias com municípios

O prefeito Roberto Justus recebeu em Guaratuba, nesta quinta-feira (8), os demais prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa). Na pauta da reunião ordinária da entidade, estava apresentação do superintendente do Patrimônio da União no Paraná, Jorge Luiz Moreira da Silva, e os novos projetos do órgão.

O dirigente explicou que a nova política do governo federal para o setor de patrimônio é a desmobilização, ou seja, venda de imóveis que a união não está utilizando. Ao mesmo tempo, está sendo feito um levantamento dos imóveis ocupados irregularmente para futuras reintegrações de posse.

Aos prefeitos, o superintendente apresentou uma proposta de parceria para as prefeituras fazerem parte do atendimento do órgãos nos municípios. Outro tema foi o projeto orla e a gestão de uso das praias. O assunto ainda vai ser detalhado em um workshop que será realizado com as prefeituras para definir a transferência da gestão pelos municípios.

Após a reunião da Amlipa, presidida pelo prefeito Roberto Justus, foi iniciada a reunião do Cislipa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral), presidida pelo prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. Na pauta questões administrativas e orçamentárias e o início das preparações para a Operação Verão 2019/2020.

Os sete prefeitos compareceram. Diversos secretários e assessores da Prefeitura de Guaratuba e de outros municípios participaram das reuniões.