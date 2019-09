Centro de Estudos do Mar oferece 180 vagas em cinco cursos

O Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR tem forte tradição em pesquisa nas Ciências do Mar, com projetos de abrangência nacional e internacional. Criado em 2000, o curso de Oceanografia é o mais antigo da unidade.

Porém, nos últimos anos, houve significativa expansão e novas formações foram incorporadas ao campus. A partir de 2014 a Licenciatura em Ciências Exatas com três opões de habilitações (Química, Física ou Matemática) passou a ser ofertada e, em 2015, três cursos de engenharia complementaram a grade.

Foi nesta época que tiveram início os cursos de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental e Sanitária e que o Tecnólogo em Aquicultura – disponível desde 2009 – foi transformado em Engenharia de Aquicultura. Com a criação dessas novas graduações, o campus passou a ter uma importante inserção regional, ampliando substancialmente as atividades de extensão no ambiente litorâneo.

O Campus Pontal do Paraná oferece, atualmente, cinco cursos de graduação e está sediado na cidade de Pontal do Paraná, litoral paranaense. Apesar de criado para promover a educação de excelência na área das Ciências do Mar por meio do ensino, pesquisa e extensão, o Campus também disponibiliza cursos em outras áreas.

No Vestibular 2019/20, os interessados em cursar graduação no Campus Pontal do Paraná podem optar entre os bacharelados em Oceanografia, Engenharia Civil, Engenharia de Aquicultura, Engenharia Ambiental e Sanitária ou Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática).

Com mais de 35 anos de existência, o ponto forte do Campus é a pesquisa – motivo pelo qual foi inicialmente criado. A unidade tem como principais financiadores de projetos a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Programa de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE), a Petrobrás, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Conselho de Ciência e Tecnologia do Paraná (Concitec).

Após formados, os alunos têm a opção de se especializar no curso de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos (PGSISCO), que possui o conceito 5 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Estrutura do campus

O campus possui duas unidades, a principal está localizada no Balneário de Pontal do Sul, à beira-mar, e apresenta vários laboratórios, biblioteca e salas de aulas para os cursos de Oceanografia e Engenharia Civil. Há ainda uma unidade no Balneário de Mirassol que concentra laboratórios, biblioteca e salas de aula para os cursos de Engenharia de Aquicultura, Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática) e Engenharia Ambiental.

O campus também tem um galpão às margens da Gamboa Perequê com embarcações de médio e pequeno porte. Há um Restaurante Universitário para cada unidade que funciona sete dias por semana e oferece café da manhã, almoço e jantar. As bibliotecas têm um acervo especializado em Ciências Marinhas, Pedagógicas, Ciências Exatas e Engenharias. Acesse o site do Campus.