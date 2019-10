Prefeito recebe candidatos e divulga eleição ao Conselho Tutelar

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, já recebeu em seu gabinete 10 dos 15 candidatos ao Conselho Tutelar: Ane 141, Arlete 555, David Lopes Silva 360, Gabriela 333, Jessika Slobodzian 345, Mari Fernandes 130, Michele Novaes 777, Oseias Schefer 789, Professora Lilian 210 e Vanessa Batista 200.

Nos próximos dias, estão agendados Anita Ribeiro 222, Marcos Grocoske Fedato 170, Psicólogo Renan 123, Renata Maia 160 e Zé Miranda 444.

O prefeito conversou com os candidatos sobre a importância do Conselho Tutelar para o município. A agenda do prefeito com os candidatos também visa dar visibilidade a eleição, apoiando e reforçando o convite para participação da população no processo democrático.

A eleição para o Conselho Tutelar será no domingo, dia 6 de outubro, das 8h às 17h. Confira os candidatos na galeria de imagens. Todos os eleitores do município de Guaratuba podem votar. É só comparecer nos locais de votação com o título de eleitor e um documento com foto (RG ou CNH).

Os locais de votação foram divididos em 5 escolas e colégios da cidade. O eleitor deve se dirigir ao local que corresponde a seção de votação de seu título de eleitor.

Locais de votação:

Colégio Estatual 29 de Abril (Centro) – Seção: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 56, 69, 75, 85, 87, 88, 98, 108.

Escola Municipal Olga Silveira (Cohapar) – Seção: 1, 2, 3, 52, 64, 73, 81, 90, 99, 103, 104,106, 109, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 126.

Escola Municipal Adolpho Vercesi (Piçarras) – Seção: 7, 8, 9, 10, 54, 74, 82, 92, 105, 113, 117, 123, 124.

Escola Municipal Doutor Plácido e Silva (Brejatuba) – Seção: 4, 5, 6, 15, 48, 84, 100, 102, 107, 114,120, 122.

Escola Municipal Professora Juraci Luiza P. Correia (Coroados) – Seção: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 50, 51, 61, 65, 101, 110, 121.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba