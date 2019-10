Outubro Rosa tem agenda intensa em Guaratuba

O prefeito Roberto Justus, secretários e funcionários da Prefeitura fizeram, na manhã desta terça-feira (1°), o lançamento em Guaratuba da campanha Paraná Rosa.

Celebrada internacionalmente, a campanha no mês de outubro tem por objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre o diagnóstico preventivo e a necessidade de tratamento para a redução da mortalidade.

Programação:

4/10- Near Miss – Palestra sobre prevenção de morte materna. Iate Clube Guaratuba, das 9h às 16h

5/10- Coral na Praça Central, às 15h – O Resgate, com o coral jovem de Maringá

6/10- Ação com orientações para auto-exame de mama, teste rápido e pedido de mamografia Secretaria Municipal da Saúde e Acig. Local: Espaço Maré Motos, 8h às 12h e das 13h30 às 17h

8/10- Palestra Outubro Rosa sobre prevenção de câncer de mama e do colo uterino, no Colégio 29 de Abril, às 8h30 e às 14h

30/10 – Caminhada Outubro Rosa, 13h, Av. 29 de Abril (da Praia até a Praça Central)

Evento Paraná Rosa na Praça Central, das 14h às 17h

Outubro Rosa nas Unidades de Saúde:

10/10- UBS Caieiras (tarde) e Morro Grande (manhã)

14/10- UBS Cubatão (manhã)

18/10- Mirim (manhã) e Coroados (tarde)

20/10- Cohapar (manhã)

22/10- Figueira (manhã)

23/10- Piçarras (manhã)