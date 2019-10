Bet.pt demonstra interesse no mercado brasileiro regulado

Numa fase de discussão, encontramos agora, no Brasil, as questões relacionadas com a regulamentação dos jogos de cassino e das apostas desportivas no meio online. Esta discussão tem motivado o interesse de várias operadoras internacionais, incluindo a Bet.pt, uma operadora que atua, atualmente, em Portugal.Saiba mais sobre a potencial entrada desta operadora no Brasil.



A Bet Entertainment Technologies Limited é uma operadora portuguesa que opera sob a marca Bet.pt, no mercado recém-regulado de Portugal. Esta operadora foi das primeiras a obter a possibilidade de exploração deste mercado, tendo sido, também, uma das primeiras às quais o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ) atribuiu a licença legal de atuação. Recentemente, esta operadora manifestou o seu interesse na integração, também, do mercado brasileiro, caso se avance com a regulamentação que agora se encontra sobre a mesa das negociações.

A discussão em torno da regulação dos mercados digitais de jogos de fortuna e azar e apostas desportivas tem sido permanente desde a eleição do atual presidente brasileiro e encontra-se, atualmente, em fase de análise pública. Vale a pena recordar que Jair Bolsonaro defendeu a regulação do mercado de jogos online durante a sua campanha eleitoral.

Nesta sequência, responsáveis pela Bet.pt já marcaram presença no Brasil, reunindo com Waldir Marques, o responsável pelos Prémios e Sorteios da Pasta. Este encontro, que decorreu no Distrito Federal, no Ministério da Economia, serviu para demonstrar o interesse da marca e também para esclarecer algumas questões e avaliar o ponto da situação.

Estando ainda disponível para consulta pública, a questão da regulamentação de jogos está, no entanto, a avançar e espera-se que, até ao final do ano, se conheçam avanços no que diz respeito a esta matéria.

O mercado regulado no Brasil e a entrada da operadora lusa

O site Bet.pt em Portugal é gerido pela operadora Bet Entertainment Technologies Limited. Esta empresa opera em Portugal desde 2016, ano no qual recebeu a licença legal de atuação por parte dos responsáveis pela regulação dos jogos no país (SRIJ).

Extremamente orientada para os seus usuários, Bet.pt continua a procurar novas formas de levar a atividade até um maior número de pessoas, com a garantia de segurança e qualidade que caraterizam a marca.

A expansão para o Brasil parece ser, por isso, parte da estratégia da marca para avançar no sentido do cumprimento das expetativas dos jogadores nacionais e estrangeiros, que possam estar interessados no seu cassino online e nas apostas desportivas por esta promovidas.

O que se espera com a regulamentação deste mercado em solo brasileiro?

O Brasil está entusiasmado com a ideia da regulamentação do mercado de jogos digitais e das apostas desportivas online, já que a mesma parece trazer inúmeras vantagens para os amantes da atividade e os cofres nacionais.

A principal alteração esperada prende-se com as questões da tributação, sendo que, com uma legislação específica para este mercado, se torna possível combater as situações de fraude fiscal, ao jogo ilegal e às situações mais inseguras para os usuários deste tipo de site.