Operação contra tráfico em Matinhos faz prisão em Curitiba

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prendeu na manhã desta quarta-feira (29), em Curitiba, um homem de 49 anos suspeito de tráfico de drogas. O homem foi flagrado em sua residência, situada no bairro Parolin, com 12 quilos de maconha e 140 comprimidos de ecstasy, além de papel filme – material utilizado para a embalagem das drogas.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara Criminal de Matinhos, foram cumpridos.

Ação policial é a continuidade de uma operação deflagrada na terça-feira (28/11), no Litoral do Estado, que visa cumprir mandados de busca e apreensão nas residências de pessoas envolvidas em crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Durante as diligências na casa do investigado, a equipe policial localizou os entorpecentes. Na delegacia, o suspeito alegou que a droga não era sua, mas sim de uma outra pessoa que não estava no local no momento das buscas.

“Há indícios de que algumas pessoas residentes em Curitiba, abastecem o tráfico de drogas no Litoral do Estado. As investigações devem prosseguir para identificar as demais envolvidos neste crime, bem como em outros delitos”, concluí o delegado-titular do Cope, Rodrigo Brown.

O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.

