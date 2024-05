Pontal do Paraná sedia 1ª Fase Regional dos Jogos Escolares 2024

Imagem: Divulgação

Mais de 700 pessoas estarão em Pontal do Paraná até esta quarta-feira (8) para as disputas da 1ª fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2024. A competição reúne atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares.

São 600 atletas representando 28 colégios de seis municípios do litoral paranaense: Antonina, Morretes, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba e os estudantes locais de Pontal do Paraná. Serão disputadas sete modalidades: atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Além dos estudantes, as comissões técnicas trarão à cidade 118 professores e equipes de apoio totalizando mais de 700 pessoas.

A cerimônia de abertura aconteceu na noite de sábado (4), no ginásio de esportes da Escola Municipal Ezequiel Pinto da Silva (avenida Copacabana, 1.199-1.251) com desfile das delegações, fogo simbólico e apresentações de dança. As provas começaram antes, a partir das 8h30. O outro local de competições é a AB Eventos (Associação Banestado, em Praia de Leste.

COMPETIÇÕES:

1) Ginásio de Esportes Ezequiel (basquete e vôlei);

2)AB Eventos (atletismo, futsal, handebol, tênis de mesa e xadrez).

A realização do evento é da Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com Secretaria de Estado da Educação, Federação Paranaense de Desporto Escolar e Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

Os JEPs completam 70 anos de existência e é um dos eventos esportivos mais tradicionais promovidos pelo Governo do Estado. Começou nos anos 1950 e era realizada somente em Curitiba com o nome Jogos Colegiais do Paraná (Jocops). Passou a se chamar Jogos Escolares do Paraná em 1975. em 2023 a competição teve mais de 113 mil participantes de 396 municípios.