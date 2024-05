Zeca Dirceu reforça preparação de pré-candidaturas em todo o Paraná

Em 15 encontros regionais, mandato promove oficinas de orientação jurídica, comunicação e estratégias para cerca de mil pré-candidatos de 200 municípios

Fotos: Divulgação

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) e sua equipe estão organizando encontros de preparação das pré-candidaturas a prefeitos e vereadores em mais de 200 municípios do Paraná. A partir deste final de semana, serão 15 encontros regionais, com orientações jurídicas, oficinas de comunicação, com foco em redes sociais, uso de fotografias e de vídeos em campanha, para candidatos do Partido dos Trabalhadores, da Federação Paraná da Esperança e aliados locais.

“Queremos oferecer aos nossos pré-candidatos e pré-candidatas, que estão dispostos à concorrer às eleições deste ano, uma base sólida e um conjunto de informações que motive e anime para o desafio dos próximos meses. Para que possam realizar uma campanha com mais segurança, entendendo melhor como funcionam as leis, a comunicação e também, para que saibam formar grupos de apoio e de organização nos seus municípios de atuação”, afirmou Zeca Dirceu.

Ao longo do mês de maio, os encontros regionais acontecerão em 15 cidades: Ampére, Cianorte, Umuarama, Coronel Vivida, Curitiba, Guarapuava, Itaipulândia, Rebouças, Laranjeiras do Sul, Campina da Lagoa, Loanda, Santo Antônio da Platina, Londrina, Cascavel e Maringá. De acordo com a equipe do deputado, cerca de mil pré-candidatos(as) destas regiões deverão participar desses treinamentos.

A pré-candidata a vereadora de Cascavel, Glades Rossi, ressalta a importância dos cursos oferecidos e confirma que as orientações são fundamentais para agregar embasamento prático. “É a base sólida que precisamos para fazer uma pré-campanha com mais segurança, entendendo melhor como funcionam as engrenagens sociais, a comunicação, as leis, formação de grupos de apoio e logística. Sinto-me muito mais segura, mais preparada e consequentemente mais confiante em desempenhar um bom papel nessa eleição”, disse. “Outro fator de motivação é contar com o apoio e o trabalho parlamentar incansável do deputado Zeca, na perspectiva de um futuro mandato com a possibilidade de levar mais conquistas para os nossos municípios, a partir desse alinhamento”, acrescenta.

Já a pré-candidata a prefeita de Cruzeiro do Oeste, Rosaria Nascimento, chama a atenção para a relevância do treinamento aos prováveis e futuros chefes do Executivo nos seus municípios. “O treinamento das pré-candidaturas é crucial para entender os detalhes do dia a dia da execução das políticas públicas, para desenvolver novas habilidades e liderança e que vão conferir visibilidade aos trabalhos e para se aprofundar em questões que afetam a comunidade”, diz ela. “Essa preparação não só melhora a capacidade de servir, mas também fortalece a democracia, ao garantir que os pré-candidatas e pré-candidatos estejam bem informados e prontos para representar efetivamente seus eleitores”, afirma.

Zeca Dirceu aponta que os encontros são passos significativos nessa jornada rumo à vitória eleitoral. “Com minha experiência de quatro mandatos como deputado federal e duas gestões como prefeito, sei que vencer uma eleição não é apenas uma questão de sorte, mas, sim, de preparo, de estratégia e de comprometimento”. “Os treinamentos com tantos pré-candidatos e pré-candidatas não só oferecem as ferramentas necessárias para favorecer uma campanha, mas também para contribuir no exercício futuro de um possível mandato, em termos de responsabilidade e de eficácia inclusive”, conclui.