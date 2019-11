Parceiros enriquecem Paraná Cidadão em Guaratuba

A população compareceu logo cedo no Ginásio de Esportes Ilda Soares Silvano, no bairro Piçarras, na abertura do projeto Paraná Cidadão em Guaratuba. O primeiro dia é exclusivo para a emissão de carteira de identidade e CPF para crianças e adolescentes. Na quinta e sexta-feira (7 e 8) haverá atendimento à população em geral.

O evento é promovido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Guaratuba e parceiros da cidade e da região. O prefeito Roberto Justus compareceu e, pelas redes sociais, convidou as pessoas a comparecerem. Ao lado da ex-prefeita Evani Justus, conversou com os profissionais e com o púbico. “Ações de cidadania para as famílias, a atenção às pessoas são mais importantes que as obras que fazemos”, disse o prefeito.

Ana de Lourdes Pereira, do Procon do município de Pontal do Paraná, também está participando. Ela vai atender o público para encaminhar reclamações e divulgar a plataforma Consumidor.gov. No site, da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, as pessoas devem fazer um cadastro (login e senha) e escrever suas reclamações que terão de ser respondidas em um prazo de 10 dias. Nesta quinzena, os Procons municipais do Paraná estão em um mutirão para divulgar reclamações de operadoras de telefonia e de TV por assinatura através da plataforma.

Os soldados Cintia Pliska e Cristiano Godoy, do Batalhão de Patrulha Escolar da Polícia Militar, estavam a postos para prestar orientações para crianças, jovens e seus pais. Os dois atuam em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, dando palestras em escolas e fazendo o trabalho preventivo e pedagógico em relação à segurança de crianças e adolescentes.

Os investigadores do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Polícia Civil (Sicride), Rejane Melani, Osmar Ferreira e Airton Costa prestaram orientações sobre o trabalho especializado. Para as crianças, foram distribuídos um livro para ler, um de colorir e um carrinho da Polícia Civil para montar.

Cesta de serviços

Como já era esperado, a maior fila no começo da manhã foi para tirar fotos para os documentos. Também era intensa a atividade na “conferência de documentos” e no atendimento do Instituto de Identificação do Paraná.

O Paraná Cidadão proporciona mais de 30 opções de serviços como a confecção de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, habilitação de seguro-desemprego, cadastro para vagas de emprego, cadastro para diminuir a tarifa de luz e água, linhas de crédito para micro e pequenas empresas. Os interessados devem levar seus documentos pessoais e o comprovante de residência.

Também são oferecidas orientações jurídicas, da garantia de direitos, da defesa do consumidor, além de atendimentos na área de saúde e educação, além de atividades de lazer, apresentações culturais e muita diversão para as crianças.