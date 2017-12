Encontrado corpo de rapaz que se afogou no rio Marumbi

Danilo Azevedo, de 19 anos, morreu afogado no rio Marumbi, em Morretes.

No final da tarde desta segunda-feira 94), ele estava se banhando com amigos no trecho do rio que passa pelo bairro Rocio, na localidade Estrada do Anhaia, quando desapareceu.

As buscas começaram logo que os amigos deram o alerta do desaparecimento. Ao escurecer, o trabalho dos bombeiros foi interrompido e retomado na manhã seguinte.

Ele era morador da região e, segundo o que os bombeiros apuraram, sabia nadar e conhecia o local.

O corpo foi encontrado por volta das 8h desta terça (5) em uma profundidade de 10 metros.

Paranaguá – Também na tarde de segunda, uma mulher de 21 anos morreu afogada em uma piscina, na Vila Garcia, em Paranaguá. Os bombeiros disseram que a jovem tinha epilepsia e possivelmente teve uma crise dentro da água e se afogou.

Com informações do G1, Rádio Ilha do Mel e Blog da Luciane

Comente esta notícia