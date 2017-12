PR-508 em meia pista no domingo para triatlo

Compartilhe no Twitter

A PR-508 (Alexandra-Matinhos) terá o tráfego em meia pista durante toda a manhã de domingo (10).

A rodovia vai receber o 13° Circuito Renault de Triathlon, último evento esportivo do ano no trecho.

Segundo seus organizadores, o evento contará com 400 atletas entre profissionais e amadores. A previsão é que os primeiros corredores cheguem à rodovia por volta das 7h30 de domingo.

Por segurança, o trecho entre os km 14 e 31 da rodovia estadual ficará com o tráfego de veículos em mão dupla entre as 7h e 12h.

O Circuito Renault de Triathlon também terá provas de natação na Prfaia Mansa de Caiobá e corrida pela avenida Atlântica, na Praia Brava.

Previsão de veículos

A previsão da concessionária da BR-277, é de que mais de 60 mil veículos viagem neste fim de semana pelo trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral.

Os horários de pico deverão ser atingidos entre 18h e 19h de sexta-feira (8) sentido Litoral, com quase mil veículos na rodovia. Já no domingo (10), o horário entre 19h e 20h deve concentrar o maior número de veículos sentido Curitiba, com 1,8 mil automóveis.

