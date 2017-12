1º Boletim de Balneabilidade será divulgado no dia 22

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) divulga a partir 22 de dezembro, semanalmente, como está a qualidade das águas no Litoral, na Costa Oeste e na Costa Norte do Estado. O instituto já iniciou o monitoramento para emissão do primeiro Boletim de Balneabilidade da temporada 2017/18.

De acordo com a diretora de Monitoramento Ambiental e Controle de Poluição, Ivonete Chaves, o IAP faz uma avaliação antes da temporada nos locais que sempre têm maior número de banhistas e onde possa haver lançamento de águas pluviais e de rios que cheguem ao mar.

“São medidos os níveis de Escherichia coli (E.coli) na água, um coliforme fecal. Dependendo do número de organismos detectados, a água se torna própria ou imprópria para banho, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama)”, explica ela.

O monitoramento do IAP durante toda a temporada possibilita verificar a contaminação por esgoto sanitário clandestino e avalia a possibilidade de uso da água para atividades de lazer de contato primário, ou seja, de contato direto e prolongado, como natação, mergulho, esqui aquático.

Divulgação – Os boletins de balneabilidade são divulgados semanalmente durante a temporada de verão com dados do monitoramento de pontos do Litoral e do Interior do Estado. Os veranistas podem conferir a qualidade da água no site do IAP (www.iap.pr.gov.br) todas as sextas-feiras.

No Litoral são monitorados 49 pontos de toda a orla: 13 pontos em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.

Sinalização – Como nos anos anteriores, o veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho. A sinalização aponta a condição da água a 100 metros a direita e a esquerda de cada bandeira.

A cor vermelha aponta que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho. “A água imprópria traz muitos prejuízos à saúde, como dermatites, problemas gastrintestinais e outras doenças mais graves. Por isso, esse monitoramento é importante, assim como o respeito à sinalização”, ressalta Ivonete.

