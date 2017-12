8 cidades disputaram Basquete em Cadeiras de Rodas em Guaratuba

O Kings, de Maringá, sagrou-se campeão paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas, cuja etapa final foi disputada em Guaratuba no último final de semana. A equipe tem apoio da União Metropolitana Paradesportiva de Maringá (UMPM) e da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

O vice-campeonato da Divisão A ficou com o time da Associação dos Deficientes Amigos do Paradesporto de Pinhais (Adapp/Pinhais). O terceiro lugar ficou o Harpia da Fronteira, da União dos Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu.

Além dos três primeiros participaram times de mais cinco cidades: Cascavel, Toledo, Castro, Ponta Grossa e Curitiba. A realização do campeonato foi da Federação Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas com apoio da Prefeitura de Guaratuba.

A abertura oficial da etapa, no sábado (16), o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, afirmou que a Prefeitura tem dado atenção à acessibilidade com a construção de rampas na praia e mutirões de fiscalização dos obstáculos nos passeios públicos. “Convido a todos os atletas para conferirem a cidade na questão da acessibilidade e nos retornar com sugestões, contem sempre conosco para essa questão”, ressaltou o prefeito.

O atleta Henrique Emanuel, 36 anos, da equipe do Toledo, disse que é uma honra participar do campeonato nesse primeiro ano da equipe e, após a competição, iria aproveitar para visitar a cidade.

Nascida em Guaratuba, a atleta Cristiane Silva da Costa, 38 anos, que hoje mora e joga pelo time de Pinhais, diz que é emocionante voltar para Guaratuba com o basquete em cadeira de rodas. Segundo a atleta, a acessibilidade da cidade está bem melhor que antes e é muito importante essa preocupação do prefeito, “porque a gente se sente importante sabendo que as pessoas que não precisam dessa acessibilidade se importam com quem precisa”, ressalta a atleta.

Cristiane Silva da Costa fez uma apresentação de ballet no encerramento. As alunas do Projeto de Ballet, da professora Patrícia Kloster Bassil, também brindaram a abertura com belíssimas apresentações.

Resultado do campeonato – Divisão A

Campeão: Maringá – Kings/UMPM/UEM

Vice-campeão: Pinhais ADAPP/Pinhais

3º Lugar: Foz do Iguaçu UDF/Harpia da Fronteira

Com informações da Prefeitura de Guaratuba

