Pesca irregular em Antonina e desmate em Guaratuba

Durante o fim de semana, o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde desencadeou ações em toda a região litorânea. Em duas ocorrências no sábado (6) foram apreendidos 75 metros de redes de pesca e identificado uma área de desmate de Mata Atlântica.

Em Antonina, foram apreendidos 75 metros de redes de pesca. A apreensão ocorreu na manhã de sábado (06/01) durante o patrulhamento pelo rio Cachoeira e seus afluentes (Esparela, Lagoinha, Cacatu, Nunes e a baía de Antonina). O responsável pelo material não foi encontrado e as redes acabaram levadas à sede da unidade para os devidos procedimentos.

Em outra situação, no mesmo dia, a Polícia Ambiental foi acionada para verificar uma denúncia de desmate numa área de proteção ambiental em Guaratuba. No local foi constatada a destruição de vegetação Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração. Foi lavrado ofício ao Ministério Público, ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e também um Boletim de Ocorrência para que o autor do crime seja identificado e penalizado.

Fonte: Márcia Santos / PMPR

Comente esta notícia