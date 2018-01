Baleia- jubarte é encontrada morta na praia de Canoas

Uma baleia, com cerca de 12 metros de comprimento total, foi encontrada na noite desta quarta-feira (10) na praia de Canoas, em Pontal do Paraná. A baleia foi identificada como uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae).

A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias foi informada por uma moradora local. Os técnicos foram ao local na manhã desta quinta-feira (11) e coletaram amostras para futuras análises. Devido ao estágio de decomposição não foi possível avaliar a causa da morte.

A baleia-jubarte pode ser vista em todos os oceanos além de ser uma espécie migratória, que passa os verões nas águas frias em áreas temperadas e polares e que se reproduz em climas tropicais ou subtropicais. Esses indivíduos chegam a percorrer distâncias de mais de 25.000 km entre áreas de alimentação e reprodução.

No Brasil, a sua distribuição é registrada desde o estado do Rio Grande do Sul até o Piauí, sendo a região da Bahia a área reprodutiva com maior frequência de uso pela espécie no Atlântico Sul Ocidental.

Avise se encontrar animal na praia

Caso encontre baleias, golfinhos, tartarugas, lobos marinhos, focas, ou aves marinhas encalhados vivos ou mortos entrar em contato pelo telefone 0800 642 3341.

Fonte: PMP-BS – UFPR / Donyan Greipel

