Paranaguá quer mudar endereço da futura Delegacia Cidadã

A construção da Delegacia Cidadã em Paranaguá foi tema de reunião na Prefeitura com o prefeito Marcelo Roque, vice-prefeito Arnaldo Maranhão, secretários, vereadores, deputado estadual Nelson Justus e representantes da Polícia Militar e Polícia Civil.

A obra do Governo do Estado já está licitada e a pretensão é de que a construção seja feita no Aeroparque, em um terreno que pertence ao Governo do Paraná. Contudo, vereadores e o prefeito Marcelo Roque ressaltaram que a população deseja que a área utilizada para a construção esteja entre 100 a 200 metros do local pretendido, dentro da área da sede do 9.º Batalhão da Polícia Militar.

“A mudança no local de construção não é grande. Conversarei nesta quarta-feira, 17, com o governador Beto Richa para ver a possibilidade de que essa pequena alteração seja feita. Salientamos que a Delegacia Cidadã não é uma prisão, não é uma cadeia, é um local novo, planejado para melhor atendimento ao público e aos serviços administrativos da Polícia Civil. É algo importante para a população e que tem dado certo em outros locais”, destaca o deputado estadual Nelson Justus que se comprometeu a conversar sobre o assunto com o governador.

“Não somos contra a Delegacia Cidadã, mas o Aeroparque é uma área de lazer e o nosso cartão postal. Então é preciso um cuidado redobrado com a escolha do local específico da construção. Esperamos que o Governo ouça a reivindicação da população e agradecemos a presença do estadual Nelson Justus”, declarou o prefeito Marcelo Roque

Os vereadores Thiago Kutz, Nilo Monteiro, Edu, Nagel, Luiz Maranhão e Ratinho, bem como os secretários Felipe Constantino, de Urbanismo, Paulo Henrique de Oliveira, da Saúde e João Carlos de Segurança, além do superintendente de Assuntos Parlamentares, Mário Gonçalves participaram da reunião.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / Flávia Adans

Comente esta notícia