Vice-governador abre operação verão no Paraná

Rompendo uma tradição, foi o vice-governador, Darci Piana, e não o governador, Ratinho Junior, quem abriu a operação dos órgãos estaduais no Litoral, neste sábado (21) na praia de Caiobá, em Matinhos.

Com o nome de “Verão Maior”, a temporada, que começa próximo do Natal e é delimitada pelo Carnaval, será mais longa que na média, e termina no dia 1º de março, completando 74 dias.

De novidade, a promessa “do melhor verão que o Paraná já viu”, como disse o vice, é a participação do Estado nas queimas de fogos que as prefeituras das cidades balneárias realizam na Virada do Ano, shows e eventos. Nas sextas-feiras, a partir de 3 de janeiro, o Parque de Eventos de Guaratuba e o Centro de Eventos de Matinhos terão shows gratuitos de artistas como Michel Teló, Jerry Smith, Cesar Menoti e Fabiano, Eduardo Costa, Pedro Paulo e Alex, Edson e Hudson e Alexandre Pires.

Em relação à segurança, o governo não divulgou os números de policiais deslocados de outras cidades que vão atuar no Litoral. Só os Bombeiros: serão 700 guarda-vidas militares para todas as regiões. Para o Litoral serão 620 militares e 50 civis.

Participaram da solenidade, além de secretários das áreas envolvidas, os prefeitos Ruy Hauer (Matinhos), Roberto Justus (Guaratuba), Marcos Fioravante “Casquinha” (Pontal do Paraná), Zé Paulo Azim (Antonina) e Osmair Costa Coelho “Marajá” (Morretes).

Saúde – Na área da saúde o governo anuncia que destinou R$ 5,6 milhões para os municípios do Litoral – “são R$ 900 mil a mais do que foi investido na última operação”, informa. Os recursos serão usados para contratação de 72.948 horas de trabalho, ou 6.079 plantões de 12 horas cada um. Equipes assistenciais (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) nos hospitais de Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá serão reforçadas.

Esporte e Lazer – A superintendência do Esporte realizará atividades lúdicas e esportivas em seis pontos fixos das praias em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná e dois itinerantes, que irão também para as ilhas. Foi realizado um concurso para contratação temporária de acadêmicos de Educação Física para atuarem durante as atividades no verão. Os serviços estarão disponíveis ao público em janeiro e fevereiro.