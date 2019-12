Pré révellion promove turismo náutico em Guaratuba

A baía de Guaratuba foi o cenário de uma festa de Pré Réveillon, neste sábado (28). Das 17h até a meia-noite, cantores, bandas e DJs se revezaram no trio elétrico estacionado em uma balsa ancorada. Também houve apresentação de fly board e a tradicional queima de fogos.

O público se concentrou na Praça dos Namorados, no Terminal Turístico e Pesqueiro e, principalmente, em barcos. Foi um evento gratuito para todos os públicos e um incentivo ao turismo náutico.

Os eventos de início da temporada continuam com fogos e trios elétricos na Virada do Ano, na Praia Central, e com shows gratuitos no Parque de Eventos.