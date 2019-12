Esterco na porta do cemitério reacende polêmica no Cubatão

Um monte de esterco foi colocado na entrada do cemitério da localidade rural de Cubatão, em Guaratuba. Segundo denúncias, a intenção é afugentar as pessoas que vão visitar os túmulos e cuidar do local.

Nesta sexta-feira (27), uma antiga moradora da região denunciou o caso no Facebook. Maria Inês Corrêa de Matos publicou fotos e um desabafo: “Esse é o nosso cemitério ou um depósito de esterco a céu ABERTO?”, escreveu, assim mesmo, em maiúsculas no final. “É um desrespeito com a comunidade local”, diz a moradora, que conta que a maioria das pessoas da localidade tem parentes enterrados no cemitério e convoca: “A COMUNIDADE TEM QUE SE MOBILIZAR. O CHEIRO É INSUPORTÁVEL”.

Dona Maria Inês afirma que o cemitério tem 120 anos de existência. O Correio do Litoral tentou contato com a moradora, mas ainda não obteve retorno. Também não conseguiu falar com o senhor Rômulo Thosin, apontado por moradores como a pessoa que reivindica a propriedade do terreno.

Segundo fontes, o terreno onde já era o cemitério, há cerca de 70 doadanos,foi o à comunidade por Manuel Cordeiro, que seria o legítimo dono. Anos depois, sido vendido por outra pessoa para o pai de Rômulo Thosin.

O Correio continuará acompanhando a polêmica sobre a propriedade do imóvel e a colocação do esterco.