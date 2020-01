Permanecem 11 locais impróprios ao banho no Litoral

O terceiro boletim de balneabilidade do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), divulgado nesta sexta-feira (3), confirma que permanecem os mesmos 11 locais impróprios ao banho em todo o Litoral do Paraná: a Ponta da Pita, em Antonina, e as 10 desembocaduras de águas nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Eles devem ser evitados.

Anualmente, técnicos do IAP monitoram a qualidade das águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água. Quanto maior a quantidade da bactéria na água, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos, que podem colocar em risco a saúde dos banhistas, provocando problemas gastrointestinais, como vômitos e diarreias.

São 49 pontos de toda a orla monitorados pelo IAP: 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além dos 49 locais monitorados semanalmente no Litoral, o boletim mostra 10 rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. No boletim eles estão destacados em letras maiúsculas.

Um detalhe importante sobre as praias do Paraná é explicado pela diretora de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP, Ivonete Coelho da Silva Chaves: “Vistas de cima, as praias podem aparentar água mais escurecida, mas isso se deve apenas à areia mais escura que o Estado possui”, afirma. “Nossas praias estão entre as mais limpas do país”, completa.