Em Guaratuba, foram recolhidas 40 toneladas no Ano Novo

Por volta das 22h do dia 31, quando começava festa de Ano Novo na orla de Guaratuba, dez funcionários da empresa que faz a coleta de lixo na cidade já estavam no meio do povo recolhendo garrafas de vidros e colocando em sacos.

Na madrugada, a avenida Atlântica ainda estava lotada de gente quando funcionários do Município e da Transresíduos se posicionaram em locais estratégicos. Exatamente às 3h as equipes de limpeza entraram em ação e o trabalho foi feito em meio às milhares de pessoas que se aglomeravam na orla.

Às 7h da manhã, as ruas já estavam totalmente varridas, com o lixo recolhido e a areia da praia pronta para receber os banhistas.

Foram dias excepcionais. Normalmente, são coletados 40 toneladas de lixo domiciliar por dia em toda a cidade. No dia 31 foram 191 toneladas e no dia 1º, mesmo com a dificuldade de os caminhões se locomoverem no tráfego intenso, foram coletadas 171 toneladas. Os números não incluem a varrição e a remoção de resíduos vegetais.

Somente na orla, somando o vidro recolhido à noite e a limpeza feita depois das 3h na areia e na avenida, foram 40 toneladas de resíduos na festa da Virada, a mesma quantidade de uma Guaratuba inteira em dia normal. Foi mais do que a soma recolhida na mesma madrugada pelas equipes contratadas pela Sanepar nas areias de toda a orla de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba: 30,5 toneladas, segundo do Governo do Paraná.

Esta matéria foi editada em parceria com o Jornal de Guaratuba