Confira os detalhes do Ano Novo mais tranquilo de Guaratuba

“Historicamente Guaratuba registrou a semana de fim de ano mais tranquila de que se tem registro”, afirmou o delegado da Polícia Civil na cidade, Leandro Stabile.

O capitão Marcelo Moreira Só, comandante da Polícia Militar em Guaratuba durante a Operação Verão, confirma com números: no plantão das 22h do dia 31 às 7h do dia 1º, foi registrada apenas uma briga. Também houve 3 flagrantes, incluindo um de condução de veículo sob efeito de álcool. Houve 6 situações que geraram termos circunstanciados e 5 notificações de trânsito. Também teve um cumprimento de mandado de prisão e 12 pessoas detidas.

O relatório da noite aponta 1 flagrante de porte ilegal de arma de fogo e tráfico, um caso de violência doméstica, 3 situações de porte de drogas para consumo pessoal.

A prisão foi feita por policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que faziam o patrulhamento preventivo quando abordaram um homem que estava “em atitude suspeita”. Durante a verificação foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o sujeito, de 34 anos, que foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Dados completos da Secretaria de Segurança e uma comparação feita com o Réveillon anterior:

Furtos:

2019/20: 13

2018/19: 30

Roubos:

2019/20: 1

2018/19: 3

Perturbação de sossego:

2019/20: 58

2018/19: 68

Homicídio:

2019/20: 0

2018/19: 1

Pronto Socorro – A tranquilidade do Ano Novo também se refletiu no Pronto Socorro Municipal. Das 19h do dia 31 até as 7h do dia 1º, a equipe do PS atendeu 304 pessoas. Destas, cerca de 70% foram relacionadas ao consumo de álcool e 30% de clínica geral. Nenhum acidente grave ou caso de violência neste período.

Litoral – A Polícia Militar também verificou melhora da segurança em todo o Litoral neste réveillon. De acordo com a estatística da PM, houve redução de 25% dos casos de furtos (de 55 caiu para 41), e queda de 19% nos casos de perturbação de sossego (de 97 diminui para 79), comparando os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro desde ano com os mesmos dias da temporada passada. Os roubos se mantiveram estáveis (seis ocorrências para cada período).

Com informações de Marcia Santos e capitão Moreira Só (PMPR) / Prefeitura de Guaratuba / Jornal de Guaratuba