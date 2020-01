Homem é morto pelas costas na área rural de Guaratuba

João Maria de Lima, de 75 anos, foi morto a tiros, por volta das 20h deste domingo (5). O crime aconteceu perto do km 2 da Estrada Geral do Cubatão, na localidade rural do Caovi, em Guaratuba, quase na divisa com Santa Catarina.

Segundo fontes, um homem, usando uma espingarda, atirou em seu João pelas costas. Um segundo tiro pegou no braço direito do idoso.

O Corpo de Bombeiros de Garuva (SC) chegou a ser acionado e foi ao local, onde constatou que a vítima já havia morrido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Guaratuba. É o primeiro homicídio do ano no município.