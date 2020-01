Judiciário realizou mais de 600 atendimentos na Operação Litoral

O Tribunal de Justiça do Paraná apresentou o balanço parcial da primeira etapa da Operação Litoral. De 26 de dezembro a 10 de janeiro, o Poder Judiciário atuou em três postos de atendimento fixos (nos Fóruns de Guaratuba, Matinhos, e Pontal do Paraná) e realizou ações itinerantes na Ilha do Mel, em Morretes, Paranaguá e Antonina.

Até o retorno das atividades, no Carnaval, a van do projeto participará de feiras itinerantes de serviços promovidas pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) do Governo do Estado. Assim, uma equipe do Tribunal de Justiça continuará a prestar informações e a realizar encaminhamentos, conciliações e mediações pré-processuais. Nesta sexta-feira (17/01) os atendimentos serão realizados em Matinhos.

Há mais de 20 anos a Operação atende os cidadãos, reforçando a estrutura Judiciária da região durante o período de maior fluxo de pessoas. Entre atendimentos de competência dos juizados especiais cíveis e criminais, foram realizadas mais de 600 audiências – dados preliminares que superaram os números da edição anterior.

O balanço final do primeiro período da Operação Litoral 2019-2020 deve ser concluído até dia 17 de janeiro. As ações são coordenadas pela 2ª vice-presidência do TJPR e contam com o apoio do Ministério Público do Paraná (MPPR) e das Polícias Militar e Civil.

Justiça Itinerante e “Pet Amigo”

Nesta edição da Operação, a Justiça Itinerante percorreu as cidades litorâneas com uma van e realizou atendimentos gerais à população. Por meio dessa ação foram divulgadas informações sobre a Operação Litoral e fornecidas explicações gerais sobre o funcionamento dos Juizados Especiais e do Poder Judiciário. Os servidores designados para atuar nessa modalidade de trabalho foram capacitados em um curso de mediação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e puderam solucionar demandas utilizando as técnicas de conciliação e mediação.

Além disso, a iniciativa também abordou os cuidados com animais de estimação: a equipe da Justiça Itinerante orientou donos de pets para evitar casos de desaparecimentos. Esse trabalho foi realizado em apoio ao programa estadual “Pet Amigo”, que permite o cadastro de animais num banco de dados online, facilitando a divulgação de informações sobre pets perdidos ou encontrados.

A segunda etapa da Operação Litoral ocorrerá durante o feriado de Carnaval, de 17 a 28 de fevereiro.