PM presenteia menino de Guaratuba com uma fardinha

A Polícia Militar realizou o sonho de João Vitor, de 5 anos na tarde deste sábado (3) em Guaratuba. O desejo de receber uma equipe policial na sua festa de aniversário motivou os integrantes da corporação a adquirirem uma fardinha e entregarem o presente nas mãos dele diante de toda a família.

De acordo com o Cláudio Lima, pai do João Vitor, o garoto sempre admirou a Polícia Militar e diz aos pais que quer ser policial militar quando crescer. A aproximação com a corporação ficou mais forte quando família conheceu um oficial da corporação que atua pela Subárea de Guaratuba durante uma visita a casa de amigos e isso despertou ainda mais o desejo do menino em estar com os policiais.

Diante da admiração da família pelo trabalho que a PM, o oficial levou ao conhecimento do comandante da unidade, capitão Pablo de Oliveira Rodriguez, que o garoto completaria 5 anos no sábado e poderia fazer algo para marcar a data. Foi adquirida uma farda do tamanho dele e avisados os pais que haveria uma visita especial.

Quando as equipes chegaram à casa com as sirenes e giroflex ligados, João saiu correndo para receber os policiais militares e os olhos brilharam quando viu a farda da PM. “Foi muito bacana essa iniciativa da corporação. Ele quer ser policial militar quando crescer e para nós isso é muito importante”, disse Cláudio Lima.

Os policiais militares foram recebidos com carinho pela família e cantaram parabéns para o João, um momento que ficará na memória de todos pelo amor que o menino demonstrou. Ele aproveitou para conhecer as viaturas e até deu uma volta na rua na companhia do capitão Rodriguez e do comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do dia, tenente Ademilson Batista Gonçalves.

A Polícia Militar é comunitária protegendo as famílias e reafirmado nosso papel preventivo. A corporação é um elo da sociedade que não pode estar alheio a rotina das pessoas, comemorando os momentos de alegria, como hoje parabenizando mais um ano de vida do João Vitor”, disse o capitão Rodriguez.

Fonte: PMPR

