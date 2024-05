Curso de agente cultural Mulheres Mil no IFPR tem inscrições até domingo

Estão abertas desde 13 de maio e até este domingo (19), as inscrições para o curso gratuito de agente cultura do programa Mulheres Mil, do governo federal, no Campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

O curso tem 25 vagas e visa atender mulheres cisgênero, transgênero e travestis, acima de 16 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral ou moradoras de locais com infraestrutura deficitária.

Para participar é necessário ter ensino fundamental incompleto ou equivalente. A formação dura três meses e não há cobranças de taxas de inscrição, nem de matrícula.

As aulas acontecerão às segundas (13h30 – 17h30), quartas (13h30 – 17h30) e sextas (13h30 – 17h30), no IFPR Paranaguá, situado na Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453, no bairro Porto Seguro.

Página do Processo Seletivo

Mais informações podem ser encontradas no edital.

Para participar, é necessário responder a este formulário.

Mais informações e inscrições no número 41 9 9134 9201.

Cronograma