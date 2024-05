Homem morre em colisão frontal na PR-412, em Guaratuba

Foto: Banda B

Um homem morreu em um acidente, na PR-412, em Guaratuba, na manhã desta sexta-feira (17). Outro ficou ferido.

Um pequeno caminhão Hyundai e uma camionete Chevrolet Montana bateram de frente, por volt das 10h45, na altura do km 4, na localidade de Boa Vista.

A pessoa que morreu foi identificada como de Eloy Bueno de Lima, de 50 anos e natural de Prudentópolis, na região Centro Sul do Paraná. O motorista do caminhão, natural de Cascavel, de 37 anos, teve ferimentos graves e precisou ser levado para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

No acidente, produtos que eram transportados foram espalhados na pista. Uma das cargas era água sanitária e a outra, ainda não identificada, era um pó branco que cobriu os veículos.